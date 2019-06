Entre phosphate et écotourisme, le cœur de Makatea balance

Le 29/06/2019 à 09:49

DÉVELOPPEMENT – Quel avenir pour Makatea ? Cette île d’une centaine d’âmes se cherche un destin.

Avec le succès du grand rendez-vous créé autour de l’escalade cette semaine , la plupart des habitants sont conquis par cette voie de développement : un écotourisme tourné vers la montagne, et pourquoi pas la mer, avec un club de plongée en gestation.La reprise de l’industrie du phosphate n’est pas pour autant oubliée. Mais sur cette question, les tensions restent vives. Principal défenseur du projet, le maire, Julien Mai, est devenu plus mesuré. Il exige des garanties, et notamment le financement de la réhabilitation de l’île : elle est parsemée des vestiges de l’ancienne exploitation, et son sol est une succession de pitons et de trous qui rendent tout développement difficile. Pour lui, la nouvelle exploitation des gisements de phosphate doit financer une réhabilitation coûteuse, mais pas seulement : "C’est un puits à emplois, parce que la responsabilité d’un maire, c’est de créer des emplois pour sa jeunesse, sinon ils vont tous partir en live, et c’est une gendarmerie qu’il faudra demander".