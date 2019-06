En visite à Paris, Edouard Fritch évoque l'agrandissement de l'aéroport de Faa'a

Le 18/06/2019 à 15:46

MÉTROPOLE - Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, est actuellement en métropole. Il a rencontré Annick Girardin, ministre des Outre-mer, afin de faire le point sur les grands dossiers du territoire.

Edouard Fritch est à Paris cette semaine avec un déplacement sous le signe de l’aéronautique. En effet, lundi, il a visité le salon du Bourget où il s’est entretenu avec les dirigeants de Boeing et d’ATR , notamment pour avoir des avions qui pourraient atterrir et décoller sur de plus courtes distances,et donc n’obligerait pas le gouvernement à rallonger les pistes de plusieurs îles des Marquises ou des Tuamotu.Il a également évoqué avec Annick Girardin lors d’une rencontre d’un peu plus d’1 h 30, l’agrandissement de l’aéroport de Faa’a.