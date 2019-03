En plongée avec les tours-opérateurs pour promouvoir la Polynésie

Le 19/03/2019 à 16:54

TOURISME - Des tours-opérateurs sont actuellement à Tahiti pour faire le tour des différents sites qui pourraient être mis en avant pour promouvoir le Pays auprès des touristes métropolitains. Après Rangiroa, ils se sont essayés cet après-midi à la plongée sous-marine dans le lagon de Faa’a.

Ils étaient quatre à partir en mer ce mardi aux côtés de Yanis, propriétaire d’un club de plongée à la marina Taina. "C'est une réserve naturelle interdite de chasse et de pêche, et c'est un site qui a été créé de toutes pièces où on peut amener des plongeurs débutants. C'est un site qui est protégé, donc il n'y a pas de vague ni de courant, et l'eau est très claire. On y retrouve une épave d'avion et deux épaves de bateaux" explique-t-il. Mais avant d’embarquer, une petite mise au point s’imposait. Parmi les quatre clients, deux ont déjà eu une première expérience pour la plongée.



Durant le trajet pour le site de l’aquarium, Yanis dispensait les dernières consignes de sécurité et d’utilisation du matériel. Pour Isabelle Gilquin, plonger avec une bouteille d’oxygène était une première. Cette représentante du GIE Tahiti Tourisme à Paris a enfin pu découvrir la beauté des sites qu’elle propose aux touristes métropolitains : "J'avais plongé à Rangiroa, à Tikehau... mais encore jamais à Tahiti. Ce qu'on essaye toujours de promouvoir c'est Tahiti et ses îles sous l'angle de la population, de l'accueil, de ce qu'on va vivre avec les locaux, et tous les types d'hébergement. Aussi bien les hôtels de luxe que les pensions de famille, les hébergements flottants etc.".