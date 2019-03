En direct : Le DÉBAT - Lycée, le point sur les réformes

Le 25/03/2019 à 10:52

100% FENUA - Mercredi 27 mars à 20h05, la rédaction de TNTV reprend ses débats en français et en tahitien. Diffusé en direct TV, Web et Facebook Live, le premier débat, en français, fera le point sur les réformes du lycée : l’orientation, le baccalauréat et Parcoursup.