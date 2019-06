Emplois fictifs : Flosse définitivement condamné dans le volet des "intérêts civils"

Le 25/06/2019 à 14:16

JUSTICE - La Cour de cassation a rejeté le 13 juin dernier à Paris les pourvois déposés contre les condamnations au paiement des "intérêts civils" dans le dossier des emplois fictifs des présidences de Gaston Flosse, rapportent nos confrères de Tahiti infos.



Rédaction web

Le 5 octobre 2017, la cour d’appel de Papeete avait condamné Gaston Flosse et une quinzaine de responsables politiques et syndicaux pour leur participation au montage d’emplois fictifs mis en place par Gaston Flosse dans les années 90.Six d'entre eux avaient formé un pourvoi en cassation. Cette décision de la Cour de cassation signifie que Gaston Flosse et les autres condamnés devront rembourser 343 millions de Fcfp de salaires indus et amendes au Pays et 91 millions de Fcfp à l’assemblée.