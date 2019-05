Élections européennes 2019 : les résultats en Polynésie

Le 26/05/2019 à 08:20

POLITIQUE - Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a communiqué ce dimanche matin les résultats provisoires des élections européennes de 2019.

En Polynésie française, sur les 195 564 votants sur les listes, il y a eu 152 207 absentions et 43 357 votants, soit un taux de participation de 22,17%.



Par comparaison, en 2014, il y avait 197 374 votants enregistrés pour 185 639 abstentions et 29 555 votants, soit un taux de participation de 14,97%. La participation, en hausse de plus de sept points par rapport à 2014 donc, reste néanmoins faible. Malgré les aides de l’Europe pour l’assainissement ou la construction de routes, elle est souvent perçue à Tahiti comme lointaine et inutile.

la liste Renaissance (LREM), soutenue par le Tapura Huiraatira d'Edouard Fritch, recueille 43,31% des suffrages. Le Rassemblement National, seul parti à avoir placé un candidat de Polynésie en position éligible (Eric Minardi), obtient 16,43% des voix. Les Verts récoltent un score historique avec 11,06% se payant le luxe de devancer l’Union de la droite et du centre (9,39%), pourtant soutenue par le Tahoeraa Huiraatira. Enfin, La France insoumise recueille 4,12% des votes. En Polynésie, où les électeurs suivent majoritairement les consignes des chefs politiques locaux,Le Rassemblement National, seul parti à avoir placé un candidat de Polynésie en position éligible (Eric Minardi), obtientLes Verts récoltent un score historique avecse payant le luxe de devancer l’Union de la droite et du centre), pourtant soutenue par le Tahoeraa Huiraatira. Enfin, La France insoumise recueilledes votes.





Consultez les résultats complets ICI. Le nombre élevé de bulletins nuls (5 408 sur 43 357 votants) s’explique par la campagne d’Oscar Temaru. Le leader indépendantiste appelait ses électeurs à glisser dans l’urne un bulletin "I love Maohi Nui" : le nom qu’il souhaite donner à la Polynésie en cas d’indépendance. Les électeurs indépendantistes ont cependant peu suivi cette consigne : la plupart n’ont pas voté.

