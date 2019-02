Edouard Fritch en visite auprès des Polynésiens soignés à Paris

Le 06/02/2019 à 14:41

MÉTROPOLE - Le président Edouard Fritch, le président de l’Assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang et la députée Maina Sage ont consacré tout leur après-midi de mercredi à des visites auprès de malades polynésiens en evasan à Paris.

Avec communiqué de presse

Le président est en ce moment en visite en métropole. Mercredi la délégation a débuté ses visites en se rendant auprès d’enfants polynésiens soignés à l’hôpital Robert Debré. Le président a été reçu par la directrice et l’adjoint de la personne en charge des soins, lesquels ont expliqué l’accueil, le traitement et l’accompagnement qui ont été mis en place pour ces enfants.Il s’agit d’offrir le meilleur confort possible à des enfants qui subissent plusieurs chocs, la maladie bien sûr, mais aussi l’éloignement, les conditions climatiques ou encore le changement du cadre de vie. Le président s’est dit satisfait des conditions d’accueil des malades polynésiens durant leur séjour dans cette structure.Il s’est rendu ensuite à l’hôpital Necker pour rendre visite à d’autres enfants polynésiens, puis à la cité du Rosier Rouge, où il a pu échanger avec plusieurs malades. A cette occasion, le président a exprimé sa gratitude et ses remerciements aux associations et aux personnes bénévoles qui se dévouent auprès des malades polynésiens qui séjournent, pour la plupart d’entre eux, plusieurs mois en métropole pour leurs soins.