Du "street tennis" pour les enfants des quartiers de Faa'a

Le 18/12/2018 à 16:01

SOCIAL - C’est une première en Polynésie : la Fédération Tahitienne de Tennis en partenariat avec l’IJSPF, a lancé ce mardi matin un nouveau concept sportif, le "street tennis" (ou "tennis de rue").

Rédaction web avec Jeanne Tinorua-Tehuritaua et Sam Teinaore

Près d’une centaine d’enfants âgés de 7 à 10 ans des quartiers prioritaires de Faa’a ont pu s’exercer aujourd'hui à la pratique de la raquette en dehors de la structure et du cadre des clubs aujourd'hui, au terrain Leverd derrière la mairie de Faa'a.L'objectif de ce nouveau concept sportif est de susciter l’intérêt pour la pratique du "street tennis" et de repérer de futurs champions en Polynésie. Mais pas seulement, puisque cette journée rentrait également dans le cadre de la formation BPPES (Brevet Professionnel Polynésien Educatif option Tennis). Ils sont 11 stagiaires à vouloir devenir professeur de tennis."On va étendre ce concept à d'autres communes. On a commencé avec Faa'a car on privilégie les enfants des quartiers défavorisés" a expliqué Stephano Chung du comité organisateur de l’événement.