Droits des femmes en Polynésie : quels combats reste-t-il à mener ?

Le 09/03/2019 à 10:04

EDITO - À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes vendredi 8 mars, nous vous avons demandé quels combats restaient-ils à mener selon vous en Polynésie. D'après les derniers chiffres que nous nous sommes procurés, des inégalités salariales subsistent encore et les cas des violences faites aux femmes sont en augmentation.

Malgré cette problématique importante, les internautes ont été peu nombreux à répondre à la question de semaine : "Journée internationale des droits des femmes : selon vous, quels combats reste-t-il à mener en Polynésie ?" Prisc Illa souhaite que la sensibilisation continue concernant les traitements infligés aux femmes. Elle demande plus de respect et d’amour. Il faut également, selon elle, valoriser davantage la femme face à son rôle dans le domaine familial. Lau pointe quant à elle du doigt les propos sexistes envers les femmes et souhaite que les femmes soient reconnues comme l’égale de l’homme. Anouita propose d’apprendre aux hommes le respect envers les femmes, tout comme Élisa. Enfin, plusieurs réponses concernent surtout les violences faites aux femmes. Un vrai fléau en Polynésie et l'un des principaux combats à mener au fenua.