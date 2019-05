Domination : les Pukan’s Prada et les All In One font le show sur TNTV

Le 24/05/2019 à 15:00

100% FENUA - Mercredi 29 mai à 20h30, les Pukan’s Prada et les All In One vont animer votre soirée avec leur spectacle : Domination.

Les deux groupes ont fait pari fou de combiner hip hop et humour sur des sujets d’actualité tels que la violence conjugale ou encore les dangers des réseaux sociaux. Le résultat est détonnant. A découvrir ou redécouvrir absolument.