Direct - Mon patron, c'est moi : ateliers pour entreprendre (Jour 1)

Le 07/02/2019 à 08:13

Suivez en direct les ateliers pour entreprendre du mardi 12 février 2019.

De l'idée au projet

8h00 : 1,2,3 J'entreprends, un atelier pour acquérir toutes les bases de la gestion d’entreprises (TPE) ! En salle Sonia AGNIERAY-THUNOT.

Animé par des conseillers de la CCISM, l’objectif de ce stage est de vous faire acquérir les bases de la création d’entreprise et de son environnement, et d’une gestion simplifiée.



9h30 : Jeux d'entreprises, mission de lutte contre le décrochage scolaire. En salle Sonia AGNIERAY-THUNOT.

Animé par le Club FACE, Fondation agir contre l'exclusion.



12h00 : DESIGN Thinking, restitution de l'atelier d’innovation collective

Le thème de l'atelier est d'imaginer ou participer aux projets les plus fous afin de répondre à des problématiques business.

Animé par PRISM, incubateur de startups de la CCISM. Construisez votre équipe avec des gens de tous horizons.



Du projet à la réalisation

13h00 : Business Game, un atelier pratique pour se confronter aux différentes étapes de la création d’entreprise ! En salle Sonia AGNIERAY-THUNOT.

Animé par des conseillers de la CCISM, l’atelier Business Game a pour objectif d’apporter aux porteurs projets la connaissance et les outils nécessaires à la construction de leur Business Plan et à la gestion à venir de leur entreprise.