Deux cousins se tuent en scooter à Raiatea

Le 07/03/2019 à 09:15

RAIATEA - Un accident mortel s'est produit mercredi après-midi à Raiatea, au PK 5 à Avera. Deux jeunes hommes en scooter ont percuté un 4x4.



Rédaction web

Alors qu'ils rentraient de l'école, deux jeunes hommes en scooter, en doublant sur l'autre voie de la route, ont percuté un 4x4 qui arrivait en face, nous a confirmé l'oncle de l'une des victimes. Le drame s'est produit à Avera, au PK 5 à Raiatea. Les deux hommes étaient cousins et avaient respectivement 17 et 18 ans. Ils étaient originaires de Faaroa et Puohine. L'un est décédé sur le coup, tandis que l'autre est décédé aux urgences.Selon l'une des témoins présente au moment de l'accident et qui a reçu le casque de l'un des scootéristes sur son pare-brise, la vitesse ne serait pas à l'origine du drame. Elle a expliqué ne pas avoir compris pourquoi les deux jeunes hommes s'étaient déportés sur l'autre voie, puisqu'il n'y avait aucun véhicule ou obstacle devant eux justifiant ainsi leur déplacement.