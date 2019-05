Des ratés dans la centralisation des fichiers électoraux en Polynésie

Le 24/05/2019 à 14:36

POLITIQUE - Des électeurs radiés par erreur des listes électorales : c’est le résultat de la centralisation des listes au niveau national. Si les listes ont été débarrassées des électeurs qui ont déménagé, qui sont décédés ou privés de leurs droits, d’autres ont également disparu. Un constat établi dans la France entière mais plus encore en Polynésie, où le nom d’usage et de naissance diffère fréquemment.

"Je n'existe plus ici, alors que j'ai toujours voté ici depuis que je me suis mariée il y a 34 ans. J'ai toujours voté, et aujourd'hui, je n'existe plus sur la liste de Taravao. Je m'en suis aperçue en venant chercher ma carte électorale. C'est ma sœur jumelle qui s'est retrouvée ici, alors que elle, elle n'a jamais voté à Taravao" déplore Carole Lehartel, électrice radiée par erreur à Taiarapu-Est. Et elle n’est pas une exception : à Taiarapu-Est, plusieurs administrés ont eu la même surprise."Pour le moment, il y en a une trentaine. J'espère que ça ne va pas être le cas le jour du vote car ça va être difficile de gérer tout ça. Je pense que c'est dû aux états civils, il y a eu des changements de noms, de prénoms... Tout ça, ça a été repris par l'INSEE. Donc après, il y a des cas qu'ils n'ont pas encore traité. Jusqu'à présent, lorsque je regarde sur notre logiciel ou sur le portail des élections, il y a toujours des cas en traitement et des décès" explique Manaarii Wong, responsable des élections de Taiarapu-Est. "Il y en a une dizaine pour l'instant, parce que nous on a mis en place que lundi" nous dit Georgina Aitamai, responsable des élections à Mahina.