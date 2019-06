Des panneaux de sensibilisation signés Gotz à l'Aorai en projet

Le 20/06/2019 à 15:06

ENVIRONNEMENT - Face à l’incivisme constaté jusqu’au sommet de l’Aorai, une association souhaite interpeller les usagers du site. Des panneaux d’information à l’effigie des personnages de la bande dessinée Pito Ma pourraient être installés afin de rappeler les bons comportements à avoir en montagne.

Des esquisses des personnages de Pito Ma de l'artiste Gotz pourraient bientôt devenir l’emblème de panneaux d’information installés au sentier de l’Aorai. Avec cette signalétique, l’association Te Rauatiati a tau a hiti noa tu souhaite rappeler les règles à respecter avant d’entreprendre l’ascension du mont. "On pense en mettre à trois endroits : au départ du sentier bien-sûr, puis un rappel un peu plus spécifique au niveau du premier refuge, et ensuite au niveau du deuxième refuge. Parce qu'il a y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect sécurité, le vertige, le froid, les déchets, l'eau potable à gérer..." explique Fabienne César Kaczmarek, secrétaire de l’association Te Rauatiati a tau a hiti noa tu.



Deux personnages de la bande dessinée seront affichés, "l'a tout bon" et "N'a tout faux" pour le bon et le mauvais randonneur. Les illustrations rappellent aussi l’histoire du sentier. Car dans l’ombre, c’est un groupe de passionnés qui entretient, nettoie et répare les dégâts causés par l’incivilité de certains. Les deux refuges construits en 1989 à la force des bras, sont aujourd'hui en partie saccagés déplore Coco Dauphin, fondateur et membre de l’association : "Ils ont tout saccagé, il y a même un trou à l’intérieur, ils y ont fait du feu, les fenêtres et les portes ont été saccagées… c’est malheureux. (…) C’est un manque de respect, tout simplement".