Des manèges contrôlés pour la sécurité des enfants

Le 10/06/2019 à 14:49

TIURAI - A quatre jours du lancement de la fête foraine du tiurai, de ses manèges et autres barraques festives et de restauration, l’installation et le montage des manèges vont bon train. A Outumaoro, les petits et grands pourront profiter d’une trentaine d'attractions qui ont toutes été inspectées.

Rédaction web avec Naea Bennett et Thierry Teamo





Au total 33 manèges et autres activités seront proposés pour cette nouvelle saison du Tiurai. Si certains forains procèdent aux dernières installations, d’autres sont déjà à l’heu re de l’inspection. Pour l’occasion et depuis 2001 déjà, Eugène Campgnaro, contrôleur de matériel forain depuis 1981, a fait le déplacement depuis la métropole.Pour cet expert, "Le risque zéro n'existe pas. 99% des accidents sont dus aux mauvais comportements des usagers. Ils font n'importe quoi dessus et ne respectent pas les consignes de sécurité qui sont affichées sur chaque manège. A partir du moment où l'on respecte les règles de sécurité, on va diminuer les risques d'accident. D'ailleurs je donne à chaque propriétaire les consignes de sécurité pour qu'il les affiche pour le public et je laisse aussi des instructions aux opérateurs afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent vérifier avant de lancer le manège."Si pour certaines structures rien n’est à signaler, si ce n’est un défaut d’affichage des consignes de sécurité, pour d’autres, le renouvellement de certaines pièces est nécessaire et même obligatoire. Ajouter à cela, les frais d’emplacement, d’électricité et d’embauche du personnel, l’organisation du tiurai est de plus en plus difficile pour les forains.Ce que confirme James Frogier président de l’association des forains de Polynésie française. "On hésite un peu à investir dans des nouveautés au niveau des manèges, car on a pas vraiment de terrain attitré pour nous. Si c'était possible on souhaiterait un terrain permanent, mais les gens risquent de se lasser. Le métier devient de plus en plus difficile et on essaie d'attirer le plus de monde possible par le biais des réseaux sociaux, mais le bouche à oreille fonctionne aussi." L’ouverture de la fête foraine est prévue vendredi prochain à 17 heures.