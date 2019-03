Des leurres fait maison pour pêcher les "peti" à Faaite

Le 15/03/2019 à 12:04

PÊCHE - À Faaite, loin des grandes surfaces et magasins spécialisés pour la pêche, les villageois n’ont guerre le choix que de confectionner eux-mêmes leurs propres leurres pour attraper des rougets.

Étant enfant, Paul Mauati a appris tous les rudiments de la pêche avec son père. Depuis, cette passion ne l'a plus quitté. Et quand il décide d’aller à la pêche, pas besoin d’aller au magasin puisqu'il confectionne lui-même ses leurres. "C'est mieux de les faire soi-même. C'est plus simple et plus économique" explique Paul Mauati, pêcheur de Faaite.



Des leurres qu'il va utiliser le soir-même pour pêcher des rougets. Les fameux i'ihi ou "peti" en pa’umotu, sont très appréciés de la population locale. À 19 heures, alors que le soleil disparaît derrière l’horizon, les premiers rougets mordent à l’hameçon : "En 5 minutes, la moitié du bac est déjà remplie.Les leurres fonctionnent vraiment" nous dit Paul.