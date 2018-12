Des idées de repas made in fenua pour Noël

Le 21/12/2018 à 15:17

GASTRONOMIE - Pour valoriser les producteurs de Tahiti et des îles, et faire le choix de consommer du made in fenua, préférez un repas de fête en circuit court. Si les huîtres, saumons, chapons et foies gras importés restent les produits phares pour Noël, il est tout de même possible de préparer un menu gourmet grâce aux produits locaux.





Pour accompagner son poisson par exemple, un gratin à base de fruits et légumes de saison se mariera parfaitement au plat de résistance. "Puisqu'on a des ananas, puisqu'on a des patates douces... faisons un gratin à l'ananas et aux patates douces !" poursuit Desperiers. Orange, violette ou blanche, les différentes variétés de patates douces donneront une touche de couleurs aux assiettes. Le chef Jean-Pierre Desperiers cuisine les produits locaux depuis plus de 40 ans et il fait régulièrement ses courses au marché de Papeete. Sur les étals, les produits frais sont des ingrédients de choix pour concocter un menu de Noël 100% local. Et faire ses courses avec les produits du marché, c’est aussi faire le choix d’une consommation responsable. Car acheter des produits importés, outre le prix qui est plus élevé en raison du voyage, "cela ne respecte pas la planète" explique le chef. Et en plus, on fait travailler l'économie locale.Pour accompagner son poisson par exemple, un gratin à base de fruits et légumes de saison se mariera parfaitement au plat de résistance. "Puisqu'on a des ananas, puisqu'on a des patates douces... faisons un gratin à l'ananas et aux patates douces !" poursuit Desperiers. Orange, violette ou blanche, les différentes variétés de patates douces donneront une touche de couleurs aux assiettes.





Pour ceux qui aiment les fromages affinés à souhait, le Saint-Tahitien ou encore la Tomme du Vent au poivre de papaye ou au rhum local surprendra les convives et leurs papilles. Face à des fromages importés vendus près de 3 000 Fcpf de kilo, En gratin ou en purée, avec des légumes verts, les recettes des produits locaux sont multiples. Le chef cuisinier milite pour un équilibre alimentaire plus sain : "Quand je suis arrivé il y a 40 ans, on n'avait pas de chapons, de dindes... ou alors très peu et très chères. Donc on faisait avec ce qu'on avait, et je vous promets qu'on faisait d'excellents repas de Noël avec nos produits locaux" .Pour ceux qui aiment les fromages affinés à souhait, le Saint-Tahitien ou encore la Tomme du Vent au poivre de papaye ou au rhum local surprendra les convives et leurs papilles. Face à des fromages importés vendus près de 3 000 Fcpf de kilo, Juliet Lamy, une fromagère installée à la presqu’île , se fait une petite place sur le marché des gastronomes. Elle propose une gamme de fromages frais, à pâtes molles ou dures fabriqués à Tahiti. "Cela va de 750 Fcfp à 4 520 Fcfp pour le plus fromage le plus cher" précise la jeune femme.