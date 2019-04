Des habitants de la Presqu’île appellent au respect des plages

Le 10/04/2019 à 16:12

ENVIRONNEMENT – Des habitants de la Presqu’île, habitués à passer derrière les pollueurs pour nettoyer la plage de Vairao, n’en peuvent plus et lancent un appel au respect de leur plage et par extension, de l’environnement en général.

Bernadette Taputu Wasna fait partie des quelques habitants de la Presqu’île qui donnent bénévolement de leur temps pour nettoyer ce bout d’île. Ce mercredi, ils étaient une poignée à avoir sorti les sacs poubelles, les gants et les râteaux afin de rafraîchir la plage de sable blanc de Vairao.



"Ici nous sommes sur la plus belle plage de la Presqu’île et les gens ne la respectent pas, déplore Bernadette. Elle est tellement belle. Ils viennent faire la fête ici, ils viennent en pique-nique avec leurs enfants en bas âge, c’est magnifique ! On ne leur demande pas de ne plus venir, on leur demande juste de repartir avec leurs déchets."