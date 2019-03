Des étudiants lancent un concours de vidéos pour mettre en valeur la destination Tahiti

Le 01/03/2019 à 15:32

TOURISME - Tahiti ne fait plus assez rêver : les touristes ne font qu’y passer, avant de partir dans les archipels. Des étudiants en communication veulent que ça change. Ils proposent un concours de vidéo, le Mov’it festival, pour mettre en valeur Tahiti.



Rédaction web

Actrice, réalisateur, chef de projet : ils sont tous étudiants, mais veulent un produit de qualité professionnelle. Leur film sera diffusé à la télévision. Leur but ? Donner envie, à tous les passionnés d’images, de participer à leur concours : une vidéo de promotion sur Tahiti… et seulement cette île. "Le but ce sera mettre en avant l'île de Tahiti souvent considérée comme une île transit; On a voulu changer les choses et dire aux touristes et aux étrangers qui viennent à Tahiti de rester plus longtemps, apprécier les activités et les paysages de l'île de Tahiti", explique Cilia Bonno, chef de projet du Mov’it festival et étudiante à l’Isepp.Étudiants, salariés, personnes en recherche d'emploi, vous avez jusqu'au 15 mars pour participer. Seules les personnes travaillant dans une entreprise de production audiovisuelle seront refusées. Les participants mineurs sont également autorisés. Ils devront fournir une attestation parentale.Les productions ne devront pas excéder 2 minutes. Une seule production par participant sera acceptée. Les vidéos ne doivent traiter que de l'île de Tahiti. Les séquences présentant d’autres îles sont formellement interdites.À la clef de ce concours : plusieurs récompenses. Les films seront également diffusés sur Tahiti Nui Télévision.