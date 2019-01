Des dizaines de chiens perdus à cause des feux d'artifice

Le 02/01/2019 à 16:13

ANIMAUX - Les feux d’artifice, un bonheur pour les grands et les petits, mais un cauchemar pour les chiens. Sur les réseaux sociaux, les annonces de propriétaires se multiplient pour retrouver leur animal de compagnie perdu le soir de Noël ou le jour de l'An. Les associations et les vétérinaires se font le relais pour les retrouver et rappellent quelques règles de bonne conduite.





>>> Lire aussi : Feux d’artifice : comment protéger vos chiens



Depuis le 20 décembre, le soir du feu d’artifice dans la commune dans la commune de Paea, Nono, la chienne de Annette Apuarii, s'est échappée. Pourtant, par précaution, ses maîtres l’avaient enfermée dans une cage. Mais apeurée par les bruits des pétards, l’animal est parvenu à s’enfuir en grimpant contre la grille.



Et comme pour des dizaines d’autres chiens égarés, les annonces se multiplient sur les réseaux sociaux depuis la nuit du réveillon. Si certains chiens sont rapidement retrouvés, Annette continue de chercher le sien dans son quartier. Elle espère que Nono sera vite retrouvée : "J'ai passé un mauvais Nouvel An. On a tellement l'habitude qu'elle soit avec nous". "C'est tous les ans la même chose. Les animaux sont terrorisés par les feux d'artifice. Cela fait un bruit énorme pour eux comme ils ont une ouïe beaucoup plus fine que nous. Et ils ne connaissent pas l'origine de ce bruit, donc ils pensent être en situation de danger immédiat et cherchent alors à s'enfuir par tous les moyens. Les orages qu'il y a eu ce moment est un gros facteur de stress pour eux" explique le vétérinaire de la clinique de Tamanu, Patrick Pierron.Depuis le 20 décembre, le soir du feu d’artifice dans la commune dans la commune de Paea, Nono, la chienne de Annette Apuarii, s'est échappée. Pourtant, par précaution, ses maîtres l’avaient enfermée dans une cage. Mais apeurée par les bruits des pétards, l’animal est parvenu à s’enfuir en grimpant contre la grille.Et comme pour des dizaines d’autres chiens égarés, les annonces se multiplient sur les réseaux sociaux depuis la nuit du réveillon. Si certains chiens sont rapidement retrouvés, Annette continue de chercher le sien dans son quartier. Elle espère que Nono sera vite retrouvée : "J'ai passé un mauvais Nouvel An. On a tellement l'habitude qu'elle soit avec nous".





>>> Lire aussi : Les Galapagos interdisent les feux d'artifice du Nouvel An pour protéger les animaux



Pour augmenter les chances de retrouver son animal, les vétérinaires conseillent de publier des photos rapidement. "Surtout, appelez votre vétérinaire et envoyez un message avec une photo pour qu'il puisse le faire passer à tous ses confrères, partagez une annonce sur les réseaux sociaux... communiquez un maximum. Si l'animal est identifié comme le veut la loi, il sera retrouvé plus facilement" explique le vétérinaire Patrick Péron. "Si vous trouvez un chien chez vous, prenez des photos, et envoyez-les à votre vétérinaire de quartier en précisant l'endroit où vous êtes. Le chien est en état de stress, il a peur et peut avoir un geste défensif, de morsure. Il ne faut pas essayer de l'attraper ou de le caresser, mais il plutôt lui donner à boire car il doit être déshydraté. Ne forcez pas le contact avec un animal que vous ne connaissez pas" recommande le vétérinaire. Face à cette situation récurrente en période de fêtes, les associations de protection animale se font le relais pour retrouver les chiens perdus. Elles constatent cependant que certains propriétaires d’animaux manquent de vigilance. "La plupart des annonces que j'ai répertoriées sur ma page Facebook étaient des annonces que j'avais déjà vus après les feux d'artifice Noël : ce sont les mêmes chiens qui se vont évadés le 31 décembre. Il y a un peu de négligence" déplore Flavie Leux, membre de l'association Service de Protection Animale en Polynésie (SPAP) Pour augmenter les chances de retrouver son animal, les vétérinaires conseillent de publier des photos rapidement. "Surtout, appelez votre vétérinaire et envoyez un message avec une photo pour qu'il puisse le faire passer à tous ses confrères, partagez une annonce sur les réseaux sociaux... communiquez un maximum. Si l'animal est identifié comme le veut la loi, il sera retrouvé plus facilement" explique le vétérinaire Patrick Péron. "Si vous trouvez un chien chez vous, prenez des photos, et envoyez-les à votre vétérinaire de quartier en précisant l'endroit où vous êtes. Le chien est en état de stress, il a peur et peut avoir un geste défensif, de morsure. Il ne faut pas essayer de l'attraper ou de le caresser, mais il plutôt lui donner à boire car il doit être déshydraté. Ne forcez pas le contact avec un animal que vous ne connaissez pas" recommande le vétérinaire.