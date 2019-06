Des collectes de déchets électroniques organisées jusqu'en décembre

Le 05/06/2019 à 14:23

ENVIRONNEMENT - Le ministère de la Culture et de l’artisanat a lancé deux campagnes de collecte et traitement de déchets d'équipements électroniques de juin à décembre 2019.

Conseil des ministres

La première campagne s’adresse aux services et établissements publics du Pays et propose un déstockage du matériel électronique en fin de vie l’administration, à partir du mois de juillet 2019.La seconde campagne s’adresse aux particuliers et débute lors de la première semaine de juin, qui correspond à la semaine de l’environnement.À raison de deux samedis par mois, un stand mobile se déplacera sur toute l’île de Tahiti, selon une programmation encore à valider, et une collecte des appareils électroniques usagés apportés par les particuliers intéressés sera effectuée notamment sur différents centres commerciaux et parkings de grandes surfaces.La collecte et le traitement de ces déchets sur les deux campagnes sont confiés à Fenua ma.