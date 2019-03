Des ateliers de prévention au lycée agricole de Taravao

Le 08/03/2019 à 15:24

ÉDUCATION - Faire du sport pour sa santé, lutter contre les addictions, bien se nourrir pour être bien dans son corps... Tels sont les thèmes d’un projet pédagogique mené au lycée d’enseignement agricole protestant John Doom de Taravao.

Depuis mardi, les élèves du lycée d’enseignement agricole protestant John Doom de Taravao sont sensibilisés à la lutte contre les addictions, à l'importance d'une alimentation équilibrée et à la pratique d'une activité sportive régulière, autour de différents ateliers et différentes animations.



Répartis sur 3 groupes les 32 élèves se sont initiés à l’haltérophilie. Une séance qui n'était pas de tout repos, mais qui a séduit les élèves. Certains ont même songé à intégrer des clubs, ravis de cet entraînement. Les élèves ont également participé à une séance de CrossFit.

Rédaction web avec Oriano Tefau

Et pour terminer la matinée un petit challenge entre équipes était organisé pour motiver les élèves à se surpasser. Une formule en adéquation avec le thème du jour : "Pourquoi je dois aller me battre contre toi si je peux faire autre chose pour essayer de m'évader dans mon esprit ? Comme faire des sports de combat... qui sont bien encadrés par exemple" a expliqué Gordon Barff, directeur du lycée.À l’image d’une des salles d’entrainement de ju-jitsu brésilien incontournable du fenua, la tahitian top team. En face des élèves, le champion Dany Gerard a parlé avec eux des risques engendrés par la violence. Les élèves étaient captivés et ont eu en bonus une photo de classe avec le champion. "Dany Gerard leur a parlé pendant 2 heures, et aucun élève ne s'est endormi ou faisait autre chose !" a ajouté Gordon Barff.Aujourd'hui, les élèves termineront leurs projets avec des ateliers de sensibilisations à une bonne alimentation pour être bien dans son corps et dans sa tête.