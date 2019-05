Des Tahitiens au championnat du monde de poker

Le 28/05/2019 à 17:30

JEU - 30 Polynésiens s'envolent pour les Etats-Unis cette semaine afin de participer au championnat du monde de poker à Las Vegas.

Rédaction web

L'association Tahiti Poker Tour organise des tournois et donne la chance aux joueurs du fenua d'aller jouer à la table des plus grands à Las Vegas.Les tournois de qualifications ont débuté mi-septembre 2018 pour se terminer en Janvier dernier. 30 joueurs polynésiens vont se rendre au championnat du monde de poker en juin.Certains joueurs ont déjà participé au championnat du monde comme professionnels, rémunérés. Une performance puisque, selon l'association, en général moins de 15% des joueurs inscrits seront payés.La plupart des joueurs vont tenter le BIG 50, le tournoi célébrant les 50 ans du World series of poker.