Des Maori à la recherche de leur origines tahitiennes avec la pirogue Tainui

Le 24/01/2019 à 14:48

HISTOIRE - Si les Maori tracent leurs origines jusqu’à nos îles, très peu sont capables d’affirmer d’où exactement sont parties les pirogues qui ont transporté leur ancêtres. Des membres de la tribu Tainui sont actuellement sur le fenua sur les traces de la pirogue du même nom.

Selon papa Peretia, c’est à Vaipu que la pirogue Tainui a été construite puis mise à l’eau. Une mise à l’eau effectuée dans un estuaire naturel, celui de Ruaroa : "De la rivière Papeiti jusqu’à la mer, il y avait une zone immergée, mais aujourd’hui, on y a planté des taro, construit des maisons... On ne se doute pas que la mer venait jusqu’ici, on l'a comblée avec de la terre, mais dessous on retrouve de la vase" explique Peretia.



Cette histoire fait partie des centaines d'autres récoltées par Raiha Paki dans le cadre de la production d’une série documentaire qui sera diffusée sur Maori TV en Nouvelle-Zélande. Au travers de ces rencontres, Raiha Paki, une journaliste maori, essaie de retracer l’épopée de la pirogue Tainui, et les origines de la tribu du même nom : "Tous les jours, nous parlons de notre pirogue, de Havaiki, de notre océan, mais ce lien n’est pas vraiment matérialisé, c’est tout l’objet de cette série documentaire". Elle est au fenua pour seulement 5 jours. Le temps lui est donc compté....