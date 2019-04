Dengue : démoustications prévues vendredi et lundi à Patutoa

Le 03/04/2019 à 16:34

SANTE - Un traitement insecticide sera effectué les 5 et 8 avril dans le secteur de Patutoa, à Papeete, par le Centre d'hygiène et de salubrité publique. Une démoustication qui intervient après la découverte de 13 cas suspects de dengue de type 2.

L'interview de Glenda Mélix, chef du Centre d'hygiène et de salubrité publique

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Brandy Tevero



Un foyer de dengue est déclaré à Taunoa. Sur les 95 maisons du secteur visitées mardi soir par des infirmiers, sept présentaient 13 cas suspects de dengue de type 2. Des analyses sont en cours afin de confirmer le diagnostic. Les résultats devraient être connus avant la fin de la semaine.Le quartier localisé comme étant le foyer a été délimité. Ce mercredi matin, des agents de lutte antivectorielle et ceux de la commune de Papeete ont été envoyés sur place pour informer la population de l’opération de démoustication prévu vendredi et lundi, et la nécessité de se protéger des piqûres de moustique.Au Centre de salubrité et d’hygiène publique, on applique le protocole pour éviter l’épidémie. Depuis 2017, la dengue de type 2 a touché tous les pays du Pacifique mais la Polynésie était encore épargnée.Au fenua, le virus de la dengue de type 1 est endémique et circule donc tout le temps. Mais celui de la dengue de type 2 n’était plus apparu depuis l’an 2000. Une forte proportion de personnes nées ou arrivées en Polynésie après cette date n’a donc pas encore été touchée.Si vous êtes sujet à une fièvre qui dépasse les 38.5°, de violents maux de tête et des douleurs articulaires, consultez votre médecin au plus tôt. Pour enrayer l’épidémie, détruisez les gîtes à moustiques et protégez-vous.