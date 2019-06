Dengue 2 : pulvérisation d'insecticide mercredi à Papenoo, Tiarei et Hitia'a

Le 17/06/2019 à 12:05

SANTE - Des pulvérisations d'insecticide sont prévues ce mercredi 19 juin, puis le lundi 24 juin, à Papenoo, Tiarei et Hitia'a, dans le cadre de la lutte contre la dengue de type 2.

Dans le cadre de la lutte contre la dengue de type 2, un traitement insecticide sera effectué le mercredi 19 juin et le lundi 24 juin entre 6 heures et 8 heures du matin par le Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP), dans les communes de Papenoo, Tiarei et Hitia'a.



Les traitements seront reportés en cas de pluie ou de vent fort.



Il est recommandé aux foyers concernés (voir les cartes ci-dessous) de laisser les portes et fenêtres ouvertes pour faciliter la destruction des moustiques qui se cachent à l'intérieur des maisons ; de couvrir les aliments, les bassins à poisson et les aquariums ; mais aussi de signaler toute présence de ruche au 40.50.37.45.