Dengue 2 : les cartes des pulvérisations à Moorea

Le 21/05/2019 à 17:31

SANTE - L'épidémie de dengue de type 2 se poursuit. Des pulvérisations sont prévues à Moorea les

Rédaction web

L'épidémie est belle est bien toujours en cours. Mahina a mis en place un plan de sauvegarde, de nouvelles pulvérisations sont prévues à Arue et Punaauia, nouvelle commune touchée.A Moorea également, une nouvelle série de pulvérisations est organisée. Elles se dérouleront les 23 et 28 mai. La zone concernée est celle de la résidence Vaipihia à Pao Pao.Pour combattre l'épidémie, pensez à éliminer les gîtes à moustiques, protégez vous contre les piqûres et en cas de fièvre, allez consulter votre médecin.