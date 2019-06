Dengue 2 : l'épidémie s'étend, la carte des pulvérisations à Tautira

Le 11/06/2019 à 15:08

SANTE - La Polynésie est toujours en période d'épidémie de dengue de type 2. Un nouveau cas a été recensé, cette fois à Tautira.

L'épidémie de dengue s'étend. La commune de Tautira est désormais touchée. Le Centre d’hygiène et de salubrité publique prévoit des pulvérisations les mercredi 12 juin et lundi 17 juin, au lotissement Mairenui. Les pulvérisations débuteront à 6 heures.



Pendant les pulvérisations, la population de la zone est invitée à :

- laisser les portes et fenêtres ouvertes pour atteindre les moustiques en intérieur

- couvrir les aliments

- couvrir les bassins à poissons et les aquariums

- signaler les ruches au 40.503745



Les services de la santé rappellent que la lutte contre l'épidémie passe aussi par l'élimination régulière des gîtes à moustiques. Si l'insecticide détruit bien le moustique, ce n'est pas le cas des larves.

Il est également indispensable de se protéger des piqûres grâce à des répulsifs.



Rédaction web