Délinquance : les violences sexuelles restent le point noir du fenua

Le 25/01/2019 à 10:07

CHIFFRES. Le haut-commissariat vient de communiquer les statistiques consolidées de la délinquance en 2018. Sur les cinq dernières années la tendance est à la baisse ou la stabilité à l’exception des violences sexuelles et de la délinquance routière.

Le haut-commissariat vient de rendre public les chiffres de la délinquance de l’année 2018 comparés aux cinq dernières années. Ces statistiques viennent confirmer les tendances qui avaient été dévoilées en octobre. Globalement, la délinquance en Polynésie est contenue à l’exception notable de la délinquance routière et des violences sexuelles.Sur la délinquance routière, on peut se féliciter de la baisse du nombre d’accidents et de blessés. Malheureusement, le nombre de décès sur les routes est, lui, en très nette augmentation : avec 36 morts en 2018, on atteint un chiffre record que l’on n’avait pas connu ces cinq dernières années. "Nous allons poursuivre une action déterminée et les campagnes de prévention qui ont été mises en place par l’État et le Pays sur l’ensemble du territoire polynésien, déclare René Bidal dans le communiqué qui accompagne les chiffres. A cet égard, je redis combien l’alcool est le premier fléau à combattre ; les usagers de la route doivent changer de comportement".