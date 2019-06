"Défi pour la terre" : Une traversée pour sensibiliser les jeunes à l'environnement

Le 07/06/2019 à 15:32

ENVIRONNEMENT - La Brigade Verte de Tahiti a embarqué une nouvelle fois des collégiens pour une traversée entre Tahiti et Moorea. Une sortie pédagogique pour sensibiliser la jeune génération à la protection de l’environnement. À bord, les élèves ont rencontré différentes associations :

Les océans sont les poumons de la planète et nous fournissent l’oxygène que nous respirons : tel est le message qui est répété en mer aux jeunes des différents collèges de Tahiti qui participent au Défi pour la terre. Pour l'occasion, une traversée entre Tahiti et Moorea pour s’informer et mieux connaître les actions d’associations de protection de l’environnement était organisée ce vendredi. "Le travail de sensibilisation est permanent, et la meilleure des pédagogies finalement, c'est la répétition, donc notre travail est infini. (...) Il est plus que temps qu'on change nos comportements afin qu'il y ait au moins un espoir de sauver cette magnifique planète" explique Ludovic Bardoux, coordinateur de l'association La Brigade Verte.Apres deux ans d’existence, l’association Coral Gardeners est devenue un acteur incontournable pour la préservation des coraux. Lors d’opérations de bouturage ou d’interventions dans les établissements scolaires, le jeune public prend de plus en plus conscience de l’importance des récifs coralliens. "Il faut sensibiliser la génération future. (...) Il faut arriver à réduire l'emprunte carbone de chacun et ainsi préserver les océans. Les jeunes ont conscience aujourd'hui qu'un corail ce n'est pas juste un caillou, c'est un être vivant qui fait partie de la vie de tout le monde" explique Taiano Teiho, membre de Coral Gardeners

> La fibre éco-citoyenne

Rédaction web avec Thomas Chabrol

La cause environnementale est un enjeu de société. Parmi les collégiens présents aujourd'hui, certains s’engageront peut-être auprès des associations présentes à bord. Beaucoup d’entre eux ont déjà la fibre éco-citoyenne et participent à des opérations de nettoyage : "Avant j'utilisais des bouteilles, maintenant je prends une gourde. Et je ne mets plus mes déchets par terre, je les mets à la poubelle (...) J'ai vraiment très peur pour la suite car ici on a une très belle île mais les hommes la rendent très sale" nous dit Wilfried, élève en 4ème. "J'ai appris avec l'association Les Libellules qu'on pouvait faire du sport en nettoyant les routes (...) et que s'il n'y avait pas l'océan, on ne pourrait pas respirer car il produit de l'air (...) Chez moi, on trie beaucoup les déchets pour l'environnement, on sait que c'est important" nous dit encore Marline, élève de 3ème.Avec des jeux, des panneaux d’informations, et l’intervention de spécialistes, les élèves apprennent à avoir les bons gestes. La Brigade Verte leur rappelle aussi que l’effort doit être collectif car même à notre petite échelle, les lagons de Polynésie sont menacés.