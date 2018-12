De plus en plus de résidences dans le paysage urbain à Tahiti

Le 30/12/2018 à 11:41

URBANISME - Des logements à vocation sociale aux immeubles de plus haut standing, l’habitat évolue en Polynésie. Face au coût du foncier, les Polynésiens investissent dans des appartements. Mais cette croissance accélérée du parc immobilier impose de réfléchir aux problématiques de voirie ou encore d’alimentation en eau.

Elles ont poussé sur les flancs de montagne et même au cœur de la capitale : les résidences immobilières ne cessent de sortir de terre à Tahiti. L’offre s’élargit pour répondre au plan 3 000 logements sur 3 ans : "20 000 logements en attente, 10 000 logements d'habitat insalubre à l'échelle de l'agglomération de Papeete... On ne peut y répondre que par le relance de la construction" , justifie Mahieddine Hedli, directeur de la délégation à l'habitat et à la ville.



Et ces chantiers de l’OPH, d’opérateurs privés de logements sociaux agréés ou de promoteurs pour du neuf, répondent également au besoin d’accession à la propriété de la part des ménages : "Avec l'aide à l'investissement des ménages dans la construction neuve, des jeunes ménages qui investissent dans les logements de 2-3 pièces, dans une démarche de parcours résidentiel" , poursuit Hedli.