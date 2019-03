De nouvelles mesures fiscales à l'importation pour l'alcool haut de gamme et les livres

Le 13/03/2019 à 15:10

FISCALITÉ - Le Vice-président a présenté ce mercredi au conseil des ministres un projet de loi du Pays portant plusieurs modifications à la fiscalité à l’importation du Pays, dans les secteurs de la restauration, de l'édition et des organismes de sécurité civile. Il sera soumis au vote de l’assemblée de la Polynésie française début avril pour une mise en application dans les semaines suivantes.

Conseil des ministres

Le Vice-président a présenté ce mercredi au conseil des ministres un projet de loi du Pays portant plusieurs modifications à la fiscalité à l’importation du Pays.Tout d’abord, afin de soutenir le secteur de l’édition, en difficulté, et de faciliter l’accès de tous les Polynésiens à la lecture, tous les livres seront désormais exonérés de TVA.Ensuite, dans le cadre de la réforme qui modifiera la fiscalité sur les vins et champagnes à partir du 1avril, le Vice-président propose également de modifier l’exonération dont bénéficiaient les établissements conventionnés de l’hôtellerie et de la restauration. Cette exonération, qui leur permet de proposer des tarifs concurrentiels par rapport aux autres destinations touristiques, évoluera afin de favoriser les vins et champagnes de meilleure qualité par rapport aux alcools bas de gamme, nocifs pour la santé.Enfin, parmi les autres mesures présentées, on peut noter la nouvelle exonération douanière accordée aux organismes titulaires de l’agrément national de sécurité civile, tels que l’Union nationale des secouristes et sauveteurs (UNASS) ou la Croix-Rouge française. Ces organismes, qui peuvent intervenir à la demande du Pays en cas de catastrophe naturelle, et donc sauver des vies, seront désormais exonérés de droits de douane à l’importation des biens importés au profit des victimes de tels événements.Ce projet de réforme sera soumis au vote de l’assemblée de la Polynésie française début avril pour une mise en application dans les semaines suivantes.