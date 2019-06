De nouvelles formations en alternance à l'ESCB

Le 05/06/2019 à 12:18

ÉDUCATION - L’École Supérieure Cours Bufflier (ESCB) proposera de nouvelles formations en alternance dès août 2019 : le Diplôme Comptabilité Gestion et le bachelor QSE RSE.

L'ESCB propose plusieurs formations en alternance : BTS Compta, BTS Assistant Manager, Bachelor Gestion et Management. L'école prépare à de nombreuses spécialités tertiaires, dont une nouveauté pour la rentrée prochaine, en août : le DCG – Diplôme Comptabilité Gestion. Elle proposera également en exclusivité en Polynésie française, le bachelor QSE RSE, afin de répondre aux besoins des entreprises locales de plus en plus concernées par la démarche responsable.



Avec 85% de taux d’insertion à la sortie de l’organisme, l’ESCB dispense des formations d’une grande qualité grâce, entre autres, à des cours en petit effectif permettant une approche pédagogique sur-mesure.