De grandes questions pour des petits champions : du 21 au 25 janvier

Le 18/01/2019 à 09:00

100% FENUA - Du lundi au vendredi à 17h50, les enfants prennent la parole sur TNTV.

Les enfants prennent la parole sur TNTV avec « De grandes questions pour de petits champions ». Coproduite par la DGEE (Direction Générale de l’Education et des Enseignements) l’émission sera diffusée du lundi au vendredi à 17h50. Chaque jour, des enfants âgés de 6 à 12 ans, donneront leur avis sur un sujet, qu’il soit lié à la santé, la politique, l’éducation, les traditions, l’environnent ou encore l’actualité. Les thématiques abordés sont diverses et variés. L’objectif est de d’offrir aux jeunes générations, une tribune pour qu’ils puissent s’exprimer en toute sincérité et se faire entendre. « A quoi servent les mathématiques dans la vie ? », « C’est quoi l’amitié? », « Qu’est-ce qu’être citoyen ? », « Qu’est-ce que l’égalité entre les filles et les garçons? », « Le changement climatique c’est quoi ? », « Et grandir ça veut dire quoi pour toi ? »… De GRANDES questions pour des PETITS champions, une émission drôle, touchante, avec des réponses peut-être parfois difficiles à entendre mais surtout sans jugement !



Au programme du 21 au 25 janvier

-Lundi: être immortel

-Mardi: Bobby

-Mercredi: l'homme préhistorique

-Jeudi: la violence

-Vendredi: avant internet



Série de modules développée par PK0côteTHEATRE en coproduction avec la DGEE (Direction Générale de l’Education et des Enseignements)