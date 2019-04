DJ Miss GUL en Polynésie pour plusieurs soirées

Le 05/04/2019 à 11:44

MUSIQUE - Connue dans le monde de l'electro, en métropole et sur la scène internationale, DJ Miss GUL est en ce moment en Polynésie. Après une première soirée jeudi, deux autres événements sont prévus.

La jeune société d'événementiel Tahiti Music Prod a fait venir DJ Miss GUL en Polynésie pour 3 soirées sur le concept "Be". Le premier événement, "Be Glam", un apéro sunset, a eu lieu jeudi soir sur la côte Est. Ce vendredi, un rendez-vous "Be Street" est donné au quartier du commerce à Papeete. La rue sera bloquée pour l'occasion. Enfin, dimanche, place à la journée "Be kini" à Moorea avec une beach party.



Les femmes DJ sont de plus en plus nombreuses à faire carrière. DJ Miss GUL a débuté en 2008 et a participé à de nombreux événements dans le monde : en métropole mais aussi au Qatar, à Chypre, dans les Caraïbes, à Monaco, en Nouvelle-Calédonie, en Chine... Elle a joué au côté de Joachim Garaud, Green Velvet, Da Fresh, Big Ali...



Tahiti Music Prod prévoit de faire venir d'autres DJ tout au long de l'année. Rédaction web Les femmes DJ sont de plus en plus nombreuses à faire carrière. DJ Miss GUL a débuté en 2008 et a participé à de nombreux événements dans le monde : en métropole mais aussi au Qatar, à Chypre, dans les Caraïbes, à Monaco, en Nouvelle-Calédonie, en Chine... Elle a joué au côté de Joachim Garaud, Green Velvet, Da Fresh, Big Ali...Tahiti Music Prod prévoit de faire venir d'autres DJ tout au long de l'année.

PRATIQUE



Soirée Be Street

Vendredi 5 avril de 19h à 1h

Au Tony's Tapas à Papeete

Rue spécialement bloquée pour l’événement et création d’un décor unique pour une soirée "in the street"

- Warm up ESTEBAN B.

- Set MISS GUL

- Tarif prévente : 1 500 Fcfp / pers. - Sur place : 2 000 Fcfp

- Billetterie directement chez Tony’s Tapas ou en ligne sur

https://www.weezevent.com/be-dj-miss-gul



Beach Party Be kini

Dimanche 7 avril de 11h à 17h

Au manava Pearl Beach resort & SPA Moorea

- Warm up NUNO DA ROCHA

- Set MISS GUL

- Tarif prévente : 2 000 Fcfp / pers. - Sur place : 2 500 Fcfp

- Billetterie directement à l’hôtel ou en ligne sur

https://www.weezevent.com/be-dj-miss-gul

Attention places limitées