Cyberharcèlement, tri des déchets... les représentants juniors à l'assemblée

Le 04/04/2019 à 16:50

ÉDUCATION - Les 57 représentants juniors de Polynésie se sont réunis en séance plénière ce jeudi matin à Tarahoi. Le cyberharcèlement et le tri des déchets étaient au cœur de leurs échanges.

Tous les 2 ans, l’assemblée de la Polynésie offre à ces élèves de CM1 et CM2 l’opportunité de donner leur avis et d’adopter leurs propres projets, dont s’inspirent parfois les élus.Avec 43 voix pour, 13 abstentions et 1 voix contre, la délibération sur le cyberharcèlement a été adoptée à l'assemblée par les représentations juniors de Polynésie . Le thème intéressait particulièrement les élèves, férus d’internet, et parfois confrontés à de violentes attaques sur la Toile. La discussion était animée par Tehinahine, 11 ans, présidente de l’assemblée junior.Les 57 enfants venaient de classes de CM1 et CM2 de toute la Polynésie. La plupart ont fait leurs premiers pas dans l’hémicycle dans les habits de représentant. Et leurs parents, qui ont eu la chance d’assister aux débats, n'ont pas manqué une miette des échanges, moins houleux qu’à l’accoutumée : "Ils représentent leur classe, et pas un parti politique. Donc ils ont quand même ce libre arbitre de donner leur opinion propre sans arrière-pensée, et c'est ça la magie chez l'enfant" explique une maman. "Il faut agir, c'est important pour les enfants et les parents" dit Alexandra, élève en CM2 à Anaa..