Coupe des Nations OFC Beach Soccer : les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2019

Le 06/06/2019 à 17:00

Du 17 au 21 juin, suivez la Coupe des Nations Beach Soccer de l'OFC sur TNTV, en exclusivité et en direct TV & web sur TNTV. Les Tiki Toa vont tenter de décocher leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde au Paraguay.

12 matchs en direct TV et web 6 « Beach Soccer OFC – Le Mag » Page spéciale sur TNTV.pf En immersion avec les TIKI TOA sur Facebook Live

TNTV vous invite à vivre au rythme du beach Soccer du 17 au 22 juin. Les TIKI TOA vont tenter de décocher leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde au Paraguay lors de l'OFC Beach Soccer Nations Cup. Face à quatre nations de l'Océanie, nos vice-champions du monde devront s'imposer dans ce tournoi. Les éliminatoires de la Coupe du Monde de beach soccer avec les Tiki Toa, c'est du 17 au 22 juin au Parc Aorai Tini Hau, en direct et en exclusivité sur TNTV.