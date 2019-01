Couches pour bébés : alerte sur des "risques", les fabricants sommés d'agir

Le 22/01/2019 à 16:43

METROPOLE - ​Parfums, dioxines... Certaines substances chimiques détectées dans les couches jetables peuvent présenter des "risques" pour la santé des bébés et devront être éliminées par les fabricants dans les meilleurs délais, a exigé le gouvernement mercredi.

Selon un avis de l'Agence de sécurité sanitaire Anses publié mercredi, il n'existe "aucune donnée épidémiologique permettant de mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port de couches". En clair, pas de preuve que les couches jetables portées par 95% des bébés de France soient néfastes.



Cet avis réclamé par le gouvernement en janvier 2017 après un article de 60 millions de consommateurs "ne met pas en évidence de danger grave et immédiat", résument aussi les ministères de la Santé, de l'Economie et de la Transition écologique dans un communiqué commun.



Malgré tout, "on ne peut pas exclure un risque (...) puisqu'on observe un dépassement des seuils sanitaires pour un certain nombre de substances", explique à l'AFP Gérard Lasfargues, directeur général délégué de l'Anses.

Il s'agit de deux parfums (butylphényl méthyle propional et hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde), ainsi que de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (parfois cancérogènes), de dioxines ou de furanes.



Pour son évaluation, "la première" de ce type au niveau mondial sur les couches, l'Anses a utilisé les analyses du Service commun des laboratoires (qui dépend de la répression des fraudes DGCCRF) et de l'Institut national de la consommation (qui édite 60 millions de consommateurs).



Alors que l'industrie avait reproché à 60 millions de consommateurs de simplement constater la présence de substances chimiques, l'agence a ici évalué leur risque potentiel "dans des conditions d'usage réalistes".

"On calcule une quantité absorbée en fonction du temps de port de couche, du nombre de couches portées par les bébés, jusqu'à 36 mois, et on compare à des valeurs toxicologiques de référence pour chacune des substances", explique Gérard Lasfargues, précisant qu'un bébé porte entre 3 800 et 4 800 couches.

> Première cible : les parfums