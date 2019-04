Concours, événements : qu'est-ce qui attend la Polynesian tech devenue communauté French Tech ?

Le 10/04/2019 à 10:32

WEB ZONE - Dans le monde des entrepreneurs innovants de Polynésie, c'est une véritable effusion de joie. Le 3 avril, la Polynesian tech est devenue une communauté French tech. Une labellisation qui permettra aux Polynésiens de disposer de forces supplémentaires pour faire du fenua un pôle d'innovation en Océanie. Explications :

La Polynesian tech, communauté des entrepreneurs innovants du fenua, lancée fin 2018, est devenue officiellement une communauté French tech le 3 avril. La Polynésie et La Réunion sont les premières communautés des Outre-mer à intégrer la French tech. Mais quel est l'intérêt pour la Polynésie ? Que va apporter ce label au fenua ?La Polynésie a pour ambition de devenir un "hub" de l'innovation positive française et européenne, en Océanie, en plein coeur du Pacifique. Pour cela, elle a besoin d'un réseau élargi, de soutien, d'outils et d'accompagnement. C'est ce que va apporter la French tech aux entrepreneurs innovants du fenua. Ils pourront désormais être reconnus au niveau national et accéder à des événements internationaux comme le célèbre CES de Las Vegas par exemple, le plus grand rendez-vous des technologies.Concrètement, la Polynesian tech a désormais des outils supplémentaires qui vont lui permettre de soutenir les entrepreneurs locaux dans leurs projets innovants mais aussi d'aider à la réalisation du programme Smart Polynesia . Ce programme, lancé en 2017, a pour but de faire du fenua un territoire connecté : dématérialisation des procédures administratives, digitalisation des entreprises, Wifi dans les lieux publics, accès facilité à internet pour les foyers les plus modestes, reconditionnement de matériel informatique... 70 mesures sont progressivement appliquées.Pour soutenir les start ups, la Polynesian tech organisera désormais des événements réguliers : ateliers, conférences, rencontres... L'événement le plus important étant le Digital Festival Tahiti qui se tiendra pour la 3e fois cette année, du 16 au 19 octobre. Le thème retenu est Tech4islands. Il sera question de technologies permettant de développer de manière durable nos îles. Les participants pourront imaginer comment appliquer certaines technologies à nos archipels. L'association Digital festival Tahiti, qui a porté le projet de labellisation de la Polynesian tech, espère faire émerger en Polynésie un entrepreneuriat innovant soucieux de l'aspect social et environnemental.