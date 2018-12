Concours à Hiva Oa : les pêcheurs ont ramené moins de poissons que d’habitude

Le 22/12/2018 à 16:12

MARQUISES – Vingt-cinq équipages ont participé, en début de mois à Hiva Oa, au concours de pêche organisé par la coopérative de l'île. C'est celui de Fara Vaatete qui a raflé la mise avec une filoche de 81 kilos. Les pêcheurs ont toutefois déploré des conditions météo qui ne leur ont pas permis de rapporter autant de poissons que d’habitude.

Rédaction web avec André Vohi et Gaby Heitaa

Après six heures passées en mer, les capitaines ont tous ramené des filoches pesant entre 70 et 80 kilos, début décembre à Hiva Oa pour le concours de pêche organisé par la coopérative de l’île. Fare Vaatete, un habitué des premières places des concours, a devancé tout le monde avec ses 81 kilos de poisson.Malgré le nombre incroyable de poissons des profondeurs pêchés ce jour-là, les capitaines marquisiens n’étaient pas totalement satisfaits. En raison d'une grosse houle du Sud, avec environ 3 mètres de creux, beaucoup sont rentrés avant la fin du temps réglementaire.Habituellement à Hiva Oa, à l’issue des concours de pêche, les filoches dépassent toutes 140 kilos. "On a même eu 200 kilos une année", lance Teiki Richmond, l’organisateur.Mais qu’à cela ne tienne, la population était présente à la pesée et n’a pas hésité à acheter ce poisson frais. En moins de 20 minutes, toutes les prises ont trouvé acquéreur.