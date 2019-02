Communes, à vos embellissements !

Le 14/02/2019 à 16:49

TOURISME – Le concours "J’embellis ma commune", qui vise à l’embellissement et la végétalisation des bords de route, est reconduit en 2019. Les communes et associations souhaitant y participer devront s’inscrire auprès de Tahiti Tourisme du 15 février au 15 mars.

Rédaction web avec Tamara Sentis

Le Pays et Tahiti Tourisme reconduisent cette année l’opération « J’embellis ma commune ». Un concours ouvert à toutes les associations et communes de Polynésie et qui vise à mettre en valeur et en beauté les lieux publics.Une façon aussi pour le Pays d’impliquer et de sensibiliser la population à la préservation de leur lieu de vie et de leur environnement.Les communes et associations souhaitant participer au concours devront s’inscrire auprès de Tahiti Tourisme du 15 février au 15 mars par courrier simple ou par email. Pour être valide, la candidature devra être approuvée par le maire de la commune ou de la commune associée dont est issue l’association.Les associations inscrites recevront ensuite une dotation pouvant aller jusqu’à 200 000 Fcfp et elles auront jusqu’au 20 mai pour mener les travaux qu’elles souhaitent.Un jury se chargera de désigner les plus beaux projets. Et la nouveauté de cette édition est la mise en place du « vote du public » sur les réseaux sociaux, qui viendra en complément de la décision du jury.L’association gagnante remportera un prix de 300 000 Fcfp. L’an dernier, c’est l’association Tupehe Nui de Ua Huka qui avait remporté le concours.Retrouvez toutes les modalités d'inscription ici