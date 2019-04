Commissions de l’assemblée : la majorité va laisser deux présidences à l’opposition

Le 10/04/2019 à 10:41

APF - ​Ce jeudi lors de l’ouverture de la session administrative, les représentants vont attribuer les présidences des commissions permanentes de l’assemblée de la Polynésie française.



Bertrand Parent

Comme l’an dernier, en début de mandature, la majorité d'Edouard Fritch devrait, selon nos informations, continuer de jouer l’ouverture en proposant deux présidences de commission à l’opposition : une présidence pour le Tavini et une autre pour le Tahoera’a.Et comme l’an dernier les deux commissions en question devraient être celle de l’éducation (qui est actuellement présidée par Chantal Minarii Galenon du Tavini) et celle de l’équipement, présidée par Teura Iriti du Tahoera’a.Concernant les autres commissions, présidées par le Tapura, les présidents et présidentes en place ne changeront pas non plus.