Comment se mettent-elles sur leur 31 ?

Le 30/12/2018 à 16:21

SHOPPING – Qui dit fête, dit tenue. Et c’est d’autant plus vrai pour le réveillon du Nouvel An, pour lequel la gent féminine n’hésite pas à investir dans de nouveaux habits d’apparat. Comment et que choisissent-elles pour le 31 au soir ? Voici quelques éléments de réponse.

Rédaction web avec Thierry Teamo

S’offrir une nouvelle tenue pour fêter le Nouvel An, "c’est très important quand on est coquette !", lance Solange, en plein repérage dans une boutique du centre-ville. "J’aimerai bien une robe longue, après ça dépend de la coupe, de la couleur, et ici je trouve mon bonheur !", assure-t-elle.Comme elle, de nombreuses vahine cherchaient encore samedi de quoi se faire belle pour le 31. Si certaines vont de boutique en boutique jusqu’à tomber sur son coup de cœur, d’autres, comme Tania, sont très au fait des codes."Si tu dois être dans un endroit aéré, plutôt cool, comme au bord d’une piscine, tu ne te mettras pas forcément en robe de gala, mais plutôt dans une robe à ramage très légère, explique-t-elle. Si tu es dans une soirée un peu plus huppée, en général tu choisis une robe longue avec des accessoires. Mais en tout cas des vêtements qui ne tiennent pas chaud, car on est en période chaude !"Dans les boutiques, les vendeurs voient toutefois des tendances se dégager pour se mettre sur son 31. "Les Polynésiens adorent la couleur, assure Patrick, le gérant d’une boutique de prêt-à-porter. Donc il y a deux tendances : très coloré et tropical, et fond noir avec des paillettes, des strass ou un peu de doré pour le feu d’artifice du 31.""Les gens recherchent un peu l’extravagance, confie Hannah, vendeuse dans une autre boutique. Les clientes veulent surtout briller pour le Nouvel An. Mais nous proposons aussi des robes plus sobres pour satisfaire tous les goûts."Mais paillettes ou couleurs, quelle que soit la tenue choisie pour le réveillon, au final l’important sera surtout de passer une bonne soirée !