Cinéma : Les Croods / Clochette et le secret des fées

Le 27/05/2019 à 15:45

Jeudi 30 mai à partir de 13h35, partagez en famille, une après-midi dessin animé sur TNTV.

Les plus jeunes prendront les commandes de la télé avec « Les Croods » à 13 h 35 et « Clochette et le secret des fées » à 15 h 10. Que du bonheur à partager en famille.