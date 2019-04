Ciné Nui : zoom sur Idris Elba / road trip dans le far west

Le 08/04/2019 à 16:03

100% FENUA - Mardi 9 avril à 19h25, la visite des studios de cinéma en plein désert et l'interview d'Idris Elba sont au programme de votre magazine.

© RamzyMalouki



Dans le prochain CINE NUI, Ramzy vous embarque pour un road trip cinema a travers le far west. Direction le nouveau Mexique pour visiter des studios de cinéma en plein désert. vous serez également aux premières loges dans les coulisses d'un tournage d’un film de guerre. Et en grande star, Mister Cool en personne, pour une rencontre en tête à tête et en exclusivité : Idris Elba. il est la star de Turn Up Charlie, une nouvelle série sur le monde des DJ. Il nous parlera d'ailleurs. Prêt pour le Road trip ? c'est dans le prochain ciné nui.





Magazine de Ramzy Malouki