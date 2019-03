Ciné Nui sur le tapis rouge de Dumbo

Le 22/03/2019 à 18:00

100% FENUA - Mardi 26 mars à 19h25, retrouvez Ramzi Malouki depuis Los Angeles.

Dans le prochain CINE NUI, Ramzy vous emmene sur le red carpet de DUMBO, pour accueillir les stars de ce remake du Classique de Disney, à commencer par son réalisateur, Tim Burton.

C’est le grand retour de celui qui a lancé la mode des adaptations en prises de vues réelles du catalogue Disney, avec en 2010, alice au pays des merveilles. Dumbo au programme, mais aussi Hotel Mumbai qui sort enfin en salles, plus un detour par le Texas pour la projection spéciale de US, le nouveau film de Jordan Peele au festival de South By Southwest.

Rendez vous dans CINE NUI pour le meilleur de l'actualite Hollywoodienne Made in Fenua.





