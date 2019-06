Ciné Nui : sur la tapis rouge de Toy Story 4

Le 14/06/2019 à 17:00

100% FENUA - Mardi 18 juin à 19 h 25, Ramzy et Ciné Nui vous donnent rendez-vous sur le tapis rouge de Toy Story 4

Dans le prochain CINE NUI, Ramzy vous donne rendez-vous sur le red carpet de la première de Toy Story 4. Woody (Tom Hanks) et Buzz l’éclair (Tim Allen) sont de retour. Il y a également de nouveaux personnages dont Keanu Reeves. Ramzy vous les présentera. Au programme également : un détour par E3, le salon Mondial des jeux vidéos. Une comédie que nous avons adoré, The Art of Self defense avec Jesse Eisenberg. Et puis, un documentaire sur le tenor Luciano Pavarotti réalisé par Ron Howard. Ramzy a rencontré le réalisateur sur la premiere New-Yorkaise.



Magazine de Ramzy Malouki