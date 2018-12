Ciné Nui spécial séries

Le 24/12/2018 à 15:18

100% FENUA - Mardi 25 décembre à 17h25, découvrez un magazine spécial Noël avec Ramzi Malouki

© Ramzi Malouki



Pour ce dernier numéro de l'année 2018, Ciné Nui s'intéresse aux séries télévisées. Retour sur des séries célèbres qui ont été annulées comme par exemple Quantico ou X-files. A contrario nous verrons que certaines séries renaissent de leur cendres comme Will and Grace. Nous présenterons également la nouvelle émission de The Rock qui se nomme "The Titan Games"



Magazine de Ramzi Malouki