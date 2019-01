Ciné Nui spécial 10 year challenge

Le 28/01/2019 à 12:00

100% FENUA - Mardi 29 janvier à 17h00, Ramzy nous emmène à Hollywood pour un spécial 10 year challenge

© Ramzy Malouki



CINE NUI surfe sur la tendance "10 year challenge" et vous offre un spécial Hollywood.

Où était Bradley Cooper il y a 10 ans ? réponse : sur la première du film qui a fait de lui une star mondiale : Nous irons sur le red carpet de Very Bad Trip.

Samuel L Jackson, 70 ans, actuellement à l’affiche du film Glass, ne vieillit pas. Il y a 10 ans, il fêtait ses 60 ans et la cinémathèque américaine lui rendait hommage.

Il y a 10 ans, Le rock devenait officiellement Dwayne Johnson, Les adolescents découvrait Edward et Bella dans Twilight, Slumdog Millionnaire gagnait presque tout aux Oscars et Jim Carrey sautait à l’élastique.



Episode Spéciale “10 year challenge”. Rendez vous Mardi dans CINE NUI.



Magazine de Ramzy Malouki