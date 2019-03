Ciné Nui : aux Spirit Awards

Le 08/03/2019 à 09:45

100% FENUA - Mardi 12 mars à 19h25, découvrez le meilleur de l’actualité hollywoodienne avec Ramzy Malouki depuis la cérémonie des Spirit Awards

© RamzyMalouki



Le pacifique comme décor. La plage de Santa Monica comme point de rencontre. Dans la prochain CINE NUI, vous avez rendez-vous avec la cérémonie la plus informelle et la plus branchée de l'année : Les Spirit Awards. Depuis le Red Carpet, Ramzy vous offrira les meilleurs moments des Spirit : avec un Face à face Glenn Close – Elsie Fisher dans la catégorie meilleure actrice. avec L’acteur Paul Dano, nommé pour son 1er film en tant que realisateur. avec John David Washington et Adam Driver, nommés dans la même catégorie, mais pas pour le même film.

C’est fun, c’est surprenant, ce sont les Spirit Awards, surnommés les Oscars du cinéma indépendant.





Magazine de Ramzy Malouki